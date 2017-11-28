Арештовані політики Каталонії погодилися визнати владу Мадрида

Заарештований екс-віце-президент женералітату Каталонії та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" направили до Верховного суду лист, у якому погоджуються з владою Мадрида над регіоном та просять звільнення з-під варти. Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Pais.

У листі відсторонений віце-президент женералітату Каталонії Уріол Жункерас та екс-міністри погодилися з введенням прямого управління Мадрида за статтею 155.

Політики зазначили, що попри визнання контролю вони не відмовляються від своїх політичних переконань, однак будуть їх захищати "шляхом діалогу та переговорів".

У зв'язку з цим вони просять дати їм право вийти на свободу до суду.

Повідомляється, що Національний суд визначив наступний понеділок днем розгляду апеляцій проти ув'язнення Жункераса та 7 екс-міністрів, яких звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Раніше повідомлялося, що колишній речник женералітату (уряду) Каталонії Жорді Турулл та колишній міністр території Хасеп Рулл звернулися до Національного суду з проханням звільнити їх, стверджуючи, зокрема, те, що вони не продемонстрували жодного опору щодо активації 155 статті Конституції Іспанії, що вводить пряме управління над автономією.

У свою чергу, Конституційний суд Іспанії скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.

Під арештом перебувають сім членів відстороненого уряду Каталонії.

Відсторонений глава уряду Каталонії та четверо його соратників перебувають у Брюсселі. Іспанія видала європейський ордер на їхній арешт.

Нагадаємо, відсторонений Мадридом глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон розпочав у Бельгії свою виборчу кампанію, закликавши каталонців висловити своє прагнення до незалежності.