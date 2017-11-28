Астрономи відкрили екзопланету, яка обертається навколо своєї осі за 27 тисяч років

Міжнародною групою астрономів була відкрита екзопланета, яка обертається навколо своєї осі за 27 тисяч земних років. Про це повідомляє видання Futurism.

Планета називається CVSO 30c, вона знаходиться на відстані близько 1200 світлових років від Землі. Як вважають вчені, в цій системі є дві планети – газові гіганти, що в кілька разів більше Юпітера.

Одна з них робить повний оборот навколо осі всього за 11 земних днів. А друга – CVSO 30c за 27 тисяч років. При цьому день і ніч на другій планеті приблизно рівні.

Як зазначається, CVSO 30c відноситься до класу "гарячих Юпітерів" і знаходиться далеко від своєї зірки – на відстані близько 662 астрономічних одиниць (тобто 662 відстані від Землі до Сонця) . Одна астрономічна одиниця - це близько 150 млн кілометрів.

Вік зірки приблизно 2,5 млн років, а її маса становить приблизно 0,4 маси Сонця. " CVSO 30 – перша зоряна система, в якій досить близька до світила і куди більш далека планети ділять одну загальну центральну зірку", - зазначив астроном Тобіас Шмідт з Гамбурзького університету.

Планету відкрили за допомогою телескопів обсерваторії Кека на Гаваях, ESO в Чилі і обсерваторії Калар Альто.