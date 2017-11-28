Бабіш запропонував президенту склад уряду

Кандидат у прем’єри Чехії Андрій Бабіш запропонував президенту Мілошу Земану перелік своїх міністрів.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Ceska Televize.

Бабіш провів у Земана півтори години.

"Президент підтвердив, що 6 грудня призначить мене прем’єр-міністром. Я в свою чергу переконував, його що крайній строк призначення уряду має бути 13 грудня, оскільки 14 і 15 грудня відбудеться зустріч Європейської ради" - розповів Бабіш.

"Я вважаю недоцільним називати прізвища міністрів доки чинний уряд не пішов у відставку" - зазначив він.

Відомо, що у новий уряд увійдуть більшість чинних міністрів від партії ANO, яка перемогла на виборах, однак дев’ять будуть новачками. Бабіш розповів також, що в його уряді буде чотири жінки.

До призначення президент Земан має провести окремі зустрічі з кандидатами на посади міністрів.