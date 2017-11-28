Через активізацію вулкану на Балі тисячі туристів не можуть покинути острів

Тисячі туристів залишаються заблокованими на індонезійському острові Балі через пробудження потужного вулкана Агунг. У вівторок, 28 листопада, влада Індонезії вирішила продовжити призупинення роботи головного аеропорту на острові у місті Денпасар, він залишається закритим вже другий день поспіль.

Було скасовано понад 440 рейсів, заплановані у аеропорту на вівторок, інформує dpa. Вулкан продовжує викидати хмари диму та попелу, у ніч на вівторок знову спостерігались вогняні спалахи у жерлі вулкана.

Напередодні, 27 листопада, індонезійська влада у зв'язку з небезпекою виверження вулкана оголосила найвищий рівень тривоги та розпорядилась евакуювати близько 100 тисяч мешканців острова. Проте у вівторок знову запрацював аеропорт на курортному острові Ломбок, що розташований поруч з Балі. Через погану видимість аеропорт був закритий з неділі, 26 листопада.

Вулкан Агунг уже кілька днів викидає хмари диму та попелу на дедалі більшу висоту. У понеділок хмара над Агунгом здійнялася на понад три тисячі метрів. Агунг розташований за 75 кілометрів від популярного серед туристів курорту Кута. Потужного виверження вулкана на острові очікують від середини вересня. Наприкінці вересня на Балі евакуювали понад 120 тисяч людей. Невдовзі вони повернулися додому, однак вулкан залишається активним. Востаннє Агунг вивергався в 1963 році. Тоді на Балі загинули понад 1100 людей.