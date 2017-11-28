До порту Одеси прямує американський ракетний есмінець

Ракетний есмінець "Джеймс Вільямс", на борту якого знаходяться 56 крилатих ракет "Томагавк", прямує до порту Одеси. Напередодні корабель увійшов в акваторію Чорного моря, після чого направився на північ вздовж західного узбережжя, передає канал новин "24".

До цього есмінець перебував у Червоному морі, де в середині листопада побував із візитом у саудівському порту Джидда. Після цього в нього заплановане повернення в США, куди він має дістатися до 24 грудня.

Зазначимо, нещодавно в акваторію Чорного моря через протоку Босфор увійшов французький фрегат-невидимка F714 Guepratte.

Нагадаємо, Пентагон заявив про спробу Росії перехопити літак США над Чорним морем.