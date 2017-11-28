До програми "Доступні ліки" додадуть вагітних, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я має намір включити до програми "Доступні ліки" вагітних жінок, людей із захворюванням шлунково-кишкового тракту і хворих на депресію.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", передає прес-служба МОЗ.

"Рішенням Міністерства, за рекомендацією національних та міжнародних експертів до програми планується додати для забезпечення хворих по 3 нових нозологій 9 МНН: для лікування виразки і хронічних гастроентерологічних патологій, депресивних станів та анемії вагітних у першому триместрі. За попередніми підрахунками спеціалістів, включення цих захворювань обійдеться бюджету близько 300 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, планується додати ліки для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями та діабетом ІІ типу - "Лозартан" і "Глібенкламід".

Програму "Доступні ліки" щомісяця використовують від 100 до 200 тис. пацієнтів у понад 6,6 тис. аптеках. Згідно з інформацією, в бюджеті на 2017 рік передбачено 700 млн грн на реалізацію проекту, а у 2018 році сума може збільшитися до 1 млрд грн.