Дизайн обручки Меган Маркл розробив сам принц Гаррі (фото)

Найголовніша новина останніх днів – це заручини і майбутнє весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Після заручин Меган і Гаррі з'явилися перед фотографами гарні і нарядні, а Меган показала обручку, подаровану принцом Гаррі.

Як повідомляє Justjared, дизайн обручки Гаррі придумав сам, а виготовив коштовність ювелірний дім Cleave and Company.

У центр композиції принц Гаррі помістив великий діамант із Ботсвани – країни, яка має особливе значення для нього, оскільки він відвідував її багато разів з самого дитинства, а також саме там він вперше познайомився з Меган. Два інших діаманта, що знаходяться по обидва боки центрального каменю, входили в особисту колекцію покійної матері Гаррі — принцеси Діани.

Нагадаємо, вчора офіційна резиденція членів британської королівської сім’ї Кларенс-хауз оголосила про заручини принца Гаррі та Меган Маркл. Весілля відбудеться навесні 2018 року.