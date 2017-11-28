Ган заявив про готовність розглянути питання приєднання Балкан до ЄС

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнес Ган заявив про готовність ЄС розглянути питання приєднання до Євросоюзу країн Балканського регіону. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

"У країнах-членах ЄС все більше бажання виступати за розширення (ніж рік тому)", - сказав Йоганнес Ган австрійській щоденній газеті Wiener Zeitung в інтерв'ю, опублікованому у вівторок.

Албанія, Македонія, Чорногорія і Сербія є офіційними кандидатами на вступ до ЄС, а Боснія і Косово домагаються того ж статусу. ЄС вважає регіон важливим для питань контролю міграції та боротьби із загрозами безпеці, зокрема що стосується втручання Росії та радикального ісламу.

Держави-члени зрозуміли, що "на Балканах можна досягти миру і що перспектива вступу в ЄС має життєво важливе значення для цього", - сказав Ган.

Західні Балкани та 20 мільйонів їхнього населення, що прагне розвивати свій добробут, є дуже привабливим ринком для блоку, сказав Ган, додавши, що "нова держава-член не є тягарем, а збагаченням".

Комісар сказав, що він не підтримує ідею Європи різних швидкостей. Замість цього необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб слабші держави змогли сприяти зміцненню Європейського союзу, сказав він.

Нагадаємо, раніше Ган заявляв, що метою Східного партнерства є не розширення території блоку, а створення "поясу процвітання" довкола ЄС.