Геращенко сподівається узгодити дату звільнення українських заручників вже завтра

Представники України під час завтрашнього чергового засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську спробують домовитися про конкретну дату звільнення українських заручників, які утримуються бойовиками ОРДЛО.

Про це поінформувала у вівторок у Брюсселі перший заступник Голови Верховної Ради України, представник контактної групи Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні ми боремося за те, щоб до Нового року були добрі новини для родин заручників. У середу маємо важливу зустріч у Мінську. Сподіваємося, що українська сторона у гуманітарній підгрупі вийде вже на остаточну дату звільнення заручників», - сказала Геращенко.

Вона повідомила, що українська сторона вимагає звільнення до кінця року всіх 162 громадян України (військові та цивільні), які, за інформацією Києва, утримуються на територіях ОРДЛО.

Геращенко наголосила, що Україна використовує всі можливі формати і методи заради звільнення своїх громадян, включаючи допомогу міжнародних партнерів на найвищому рівні.

Вона також зазначила, що Київ чекає від Євросоюзу більш рішучих заяв з вимогою звільнити українських громадян, які знаходяться у Росії.