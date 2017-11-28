Клімкін назвав справу Білорусі проти Шаройка надуманою

Кримінальна справа, відкрита білоруською стороною проти українського журналіста Павла Шаройка є надуманою. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

"Ми маємо підтримувати у цьому сенсі послідовний діалог з Білоруссю. Якщо комусь хочеться зробити щось таке віртуальне і сказати, що тут у нас є шпигуни, хтось тут у нас гриби краде, а хтось — ягоди, то це робиться, зрозуміло, для загального сприйняття. Я вважаю, що в цьому сенсі (звільнення журналіста "Українського радіо") ми маємо підтримувати послідовний діалог з Білоруссю й надалі", — наголосив Клімкін.

Нагадаємо, КДБ Білорусі звинувачує Шаройка у зборі інформації про військові об'єкти РФ у республіці.