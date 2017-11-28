КНДР готується до запуску нових балістичних ракет

Японія виявила радіосигнали, які свідчать про підготовку Північною Кореєю запуску нових балістичних ракет. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в японському уряді.

Однак при цьому супутникові знімки не демонструють свіжої активності, йдеться у повідомленні. Але зазначається, що КНДР може здійснити запуск у найближчі декілька днів. А нові сигнали, які отримав японський уряд, вже не перші, які свідчать про нові випробування.

Про можливий запуск повідомлено керівництво Південної Кореї та США.