Кулеба розповів про розпочату реформу інтернатів

В Україні розпочинається реформа системи інтернатних закладів, яка має на меті зменшити кількість дітей, які виховують ві інтернатах на 70%, та збільшити кількість дитячих будинків сімейного типу і патронажних сімей.

Про це на брифінгу сказав уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, повідомляє Укрінформ.

"Реформа розрахована на 10 років і основне це те , що діти мають жити в сім'ї, а держава має підтримати дитину в сім'ї, а не в інтернатному закладі. Ми маємо переформатувати політику на підтримку сім'ї, а не на влаштування з різних причини дітей до інтернатів. Сьогодні 1.5% дитячого населення України живе в інтернатних закладах. Через 10 років кількість дітей в інтернатних закладах має складати 0,5%, тобто на 70% кількість дітей має бути зменшена", - сказав Кулеба.

Він додав, що протягом наступного року кожен регіон має розробити свій власний план реформування системи інституцій та розвитку соціальних послуг в громадах, направлений на підтримку сімей з дітьми з особливими потребами, неблагополучних сімей, розвиток інклюзивної освіти, реабілітаційних послуг тощо, щоб запобігти потраплянню дітей до інтернатів.

Зараз в системі інтернатної освіти перебуває 106 тисяч дітей, або 1,5% дитячого населення країни, з них лише 6 тисяч дітей, батьки яких померли або позбавлені батьківських прав. Усього в Україні діє 751 інтернатний заклад різного підпорядкування, з них 39 інтернатних закладів в системі охорони здоров'я, 132 - в системі соціального захисту і 580 - в системі освіти. В середньому в кожному закладі виховується або утримується від 100 до 300 дітей. Для порівняння, в таких країнах Європи, як Австрія, Норвегія кількість дітей в інтернатних закладах скаладає 0,1%, у Польщі, Румунії, Чехії, Болгарії - 0,5%.

Як відомо, Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки була схвалена урядом у серпні 2017 року і передбачає три етапи реалізації.

Перший етап (2017-2018 рр) передбачає аналіз існуючої мережі інтернатних закладів, розробку та прийняття нормативно правової бази, залучення інвестицій для реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

Другий етап (2019-2024 рр) - виконання регіональних планів реформування інтернатних закладів, припинення практики влаштування дітей віком до трьох років до інтернатів, зменшення кількості дітей, які виховуються в інтернатних закладах, шляхом їх влаштування до сімейних форм виховання, забезпечення доступності послуг для дітей та сімей з дітьми відповідно до їх потреб на рівні територіальної громади, скорочення мережі загальноосвітніх інтернатних закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шкіл інтернатів для дітей, що потребують соціальної допомоги тощо

На третьому етапі (2025-26 рр) передбачається аналіз досягнення очікуваних результатів та визначення стратегічного напрямку подальшого розвитку системи забезпечення та захисту прав дітей.