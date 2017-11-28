Київрада закликала парламент скасувати безкоштовний проїзд для депутатів

На пленарному засіданні Київської міської ради 28 листопада депутати прийняли рішення звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо скасування права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безкоштовний проїзд. Відповідне звернення підтримав 91 депутат, передає прес-служба міськради.

"В умовах сьогодення, в період війни на сході України, депутати Київської міської ради, вважають недоцільним за рахунок державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів забезпечувати народних депутатів та депутатів місцевих рад безоплатним проїздом. Тому ми пропонуємо внести зміни до чинного законодавства України, скасувавши права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд", – зазначила ініціатор відповідного проекту рішення, депутат Київради Алла Шлапак.

Зазначається, що зараз, відповідно до чинного законодавства, у кошторисі Верховної Ради передбачено видатки кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України. А депутати місцевої ради мають право безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) на території відповідної ради.