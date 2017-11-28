Марчук: РФ блокує будь-який прогрес на переговорах у Мінську, окрім питання обміну полоненими

Представники Росії в тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі одержали вказівку блокувати будь-який прогрес, окрім обміну полоненими. Про це заявив представник України у підгрупі з безпеки ТКГ Євген Марчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що останні раундів 10–11 переговорів дуже чітко видно, що російська сторона дістала установку максимально блокувати будь-який прогрес. Єдине, що стосується обміну полоненими, це видно по всьому, що тут буде позитивний результат, оскільки на найвищому рівні досягнуто домовленості", – зазначив він.

За словами Марчука, на засіданнях ТКГ відхилили ініціативи української сторони, яка пропонувала провести моніторинг місць концентрації відведеного озброєння й установити пости спостерігачів ОБСЄ на неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.

Він додав, що наступного засідання, яке пройде 29 листопада, будуть обговорювати введення режиму тиші та інші питання: "Першим питанням буде всеосяжний режим припинення вогню. Друге питання – це розведення живої сили і військової техніки, визначення нових ділянок, тому що три ділянки вже було визначено... Третім питанням буде захист об'єктів цивільної інфраструктури, четвертим – протимінна діяльність".

Марчук розповів, що домовитися про ремонт мосту через Сіверський Донець біля Станиці Луганської вдалося з великими труднощами. Він зазначив, що міст дуже важливий для мирних жителів, і Міжнародний комітет Червоного Хреста висловив готовність внести великі кошти для проведення ремонтних робіт.

За його словами, у зв'язку з ремонтом мосту "виникає військова небезпека", адже по ньому можуть пройти навіть танки.

"Домовилися, що вставка посередині – кілька десятків метрів – буде дерев'яною", – розповів Марчук.