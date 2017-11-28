Microsoft готуватиме ІТ-фахівців для Міноборони України

Міністерство оборони України та ТОВ «Майкрософт Україна» уклали Меморандум про співробітництво.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Предметом Меморандуму є взаємодія за напрямом впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері оборони з урахуванням стандартів та підходів НАТО.

"За інформацією Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України, співробітництво передбачає залучення існуючого досвіду співпраці Microsoft зі збройними силами держав-членів НАТО, держав ЄС та США до побудови захищеної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони України, впровадження інформаційних систем оборонного призначення та забезпечення необхідного рівня їх надійності, а також надання підтримки у підготовці ІТ-фахівців Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.