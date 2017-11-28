МЗС передало Генсеку ООН офіційний лист у справі Сущенка

Генсеку ООН передали лист, в якому МЗС України висловлюється проти продовження строку позбавлення волі в РФ журналіста Романа Сущенка. Лист надіслало постійне представництво України при ООН.

Текст офіційного листа від імені постійного представника України при ООН Володимира Єльченка Генсеку ООН отримав у своє розпорядження Укрінформ, власкором якого був незаконно ув’язнений у Москві.

"Буду вдячний за Вашу допомогу в поширенні цього листа в якості документа Генеральної Асамблеї відповідно до пункту (с) параграфу 72 порядку денного 72-ї сесії, а також документа Ради Безпеки", - зазначається у зверненні глави Української місії.

У документі також міститься текст коментаря МЗС України щодо продовження на два місяці терміну тримання під вартою Романа Сущенка.

"Суд вкотре відмовив захисту у зміні запобіжного заходу щодо Романа Сущенка на інший, непов’язаний із триманням під вартою, що свідчить про тиск на нього та упередженість російських судових органів", - підкреслюється в заяві.

Закритий режим судового засідання, відхилення судом клопотання про допуск консула до участі в судовому засідання як громадського захисника, як це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом Російської Федерації, "підтверджують цілеспрямований політичний характер" справи проти Романа Сущенка.

"Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції та Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ вжити всіх можливих правових та політичних заходів з метою звільнення та повернення в Україну громадянина України – журналіста Романа Сущенка", - наголошується в документі, відправленому Генеральному секретарю ООН.