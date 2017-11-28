На Львівщині СБУ затримала групу митників

Співробітники Служби безпеки України затримали у Львівській області групу митників поста Смільниця.

Як повідомляється, затримані займалися систематичним вимаганням хабарів, погрожуючи в разі відмови створити штучні перешкоди для перевозу товарів.

Зокрема, СБУ задокументувала передачу митникам 8 тисяч гривень за безперешкодний пропуск промислового вантажу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років).