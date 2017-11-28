На Одещині внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець

28 листопада, 2017 - 13:07
27 листопада, в Одеській області внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-Морських Сил ЗС України. Про це повідомляє прес-центр командування на сторінці у Facebook.
Зазначається, що інших потерпілих немає.
На місці події працюють представники військової прокуратури, військової служби правопорядку, слідчо-оперативна група. Розпочато кримінальне провадження.
Призначено службове розслідування, причини та обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, з 27 на 28 листопада близько опівночі у Бердянську вибухнула граната, загинув солдат.
Джерело: День