На окупованому Донбасі перебувають 35,5 тисяч озброєних бойовиків, - Аваков

На окупованому Донбасі перебувають 35,5 тис. озброєних бойовиків, серед яких як місцеві жителі і найманці, так і кадрові військовослужбовці Російської Федерації. Про це 28 листопада заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час форуму з безпеки, передає "112 Україна".

"Загальна штатна чисельність угруповань 1 і 2 армійських корпусів 8-ї армії РФ військовослужбовців – 35,5 тис., танків – 478, бронемашин – 848, артилерійських систем і мінометів – до 750, реактивних систем залпового вогню – 208, протитанкових засобів – 363, засобів протиповітряної оборони – 419", – повідомив він.

Управління цими угрупованнями військ, за словами Авакова, здійснюється оперативним командуванням, створеним на базі штабу 8-ї армії, що перебуває в Новочеркаську РФ, частини і підрозділи якої становлять другий ешелон сил.

"Також через 8-ю армію здійснюється оперативне бойове і логістичне забезпечення 1 і 2 армійських корпусів", – зазначив він.

У свою чергу, в жовтні 2016 року в Міноборони повідомляли, що на Донбасі перебувають 35 тис. бойовиків і 6 тис. кадрових військових РФ.

При цьому в жовтні 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляв, що загальна кількість росіян на Донбасі становить 11 тис., серед яких три тисячі кадрових військових. Також він повідомляв, що на окупованому Донбасі застосовують таку кількість російської зброї: 650 танків, 1310 броньованих машин, майже 500 стволів артилерії різних калібрів, майже 260 одиниць реактивних систем залпового вогню і до ста одиниць зенітно-ракетних комплексів.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив, що ситуація, яка на сьогодні склалася на сході України, повністю контрольована військовими.