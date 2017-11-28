На узбережжя Японії винесло дерев'яний човен із скелетами 8 людей (фото)

У японській префектурі Акіта на узбережжя винесло дерев'яний човен із рештками 8 людей. Про це повідомляє ВВС.

Японська телекомпанія NHK уточнює, що судно довжиною близько 7 метрів (23 фути) знайшли на пляжі поблизу міста Ога в неділю, 26 листопада. На човні були відсутні гвинт і навігаційні пристрої.

Наразі японська влада намагається встановити особи мерців. Берегова охорона припускає, що човен прибув із Північної Кореї. Кількома днями раніше в цьому ж районі до берегу винесло судно з групою чоловіків, які стверджували, що вони північнокорейські рибалки.

Японія регулярно виявляє північнокорейські рибальські човни у своїх територіальних водах. Береговій охороні іноді доводиться рятувати рибалок. Появу подібних "кораблів-привидів" вважають наслідком великих спроб квот на морепродукти в Північній Кореї, які є спробою задовольнити голод. Це змушує рибалок виходити на старих погано обладнаних суднах далеко в море з ризиком для життя.

Нагадаємо, Японія виявила радіосигнали, які свідчать про підготовку Північною Кореєю запуску нових балістичних ракет.