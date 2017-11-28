На Вінниччині завершилися піротехнічні роботи довкола калинівського арсеналу

Сьогодні, 28 листопада, голови Державної служби надзвичайний ситуацій Микола Чечоткін відвідав Калинівку з робочим візитом. Оглянувши ділянки розмінування та ознайомившись зі станом виконання відновлювальних робіт, він повідомив, що піротехніки ДСНС в повному обсязі виконали роботи з очищення від боєприпасів території довкола 48 арсеналу Збройних Сил України.

«З впевненістю можна сказати, що території 10-ти кілометрової зони, яка зазнала ураження внаслідок вибухів, чищені і безпечні. Дякую особовому складу служби за неоціненний вклад, який вніс кожен рятувальник та піротехнік у боротьбі з надзвичайною ситуацією. Завдяки вашій роботі в найкоротші терміни стало можливим повернення спокою та нормальних умов життєдіяльності для населення Вінниччини, – сказав Микола Чечоткін.

Додавши, що для виконання робіт з розмінування території було виділено 23 мільйони 500 тисяч гривень. Частина з них була витрачена на ремонт авіаційних засобів, які використовувалися для гасіння пожежі, решта на придбання техніки для виявлення вибухонебезпечних предметів.

За повідомленням прес-служби ДНСН, внаслідок вибухів на калинівському арсеналі площа зони забруднення складала понад 30 тисяч гектарів. Очищення території від боєприпасів здійснювали 135 саперів. За час робіт вони вилучили близько 3, 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. За гарно виконану роботу головний рятувальник України відзначив десятьох піротехінків. Вони отримали відомчі нагороди та почесні грамоти ДСНС.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора