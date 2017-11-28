Нападник "Барселони" Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом світу

Нападник каталонської "Барселони" аргентинського походження Ліонель Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом у світі. Сталося це після того, як 30-річний аргентинець продовжив контракт з каталонцями до кінця сезону 2020/21, передає РБК-Україна.

"Барселона" платитиме Мессі 42 млн євро в рік: 30 млн євро складає оклад, а ще 12 млн євро аргентинець буде отримувати кожен сезон з суми в 50 млн євро, яка покладається футболістові за підписання нового контракту.

Раніше найбільш високооплачуваним футболістом вважався нападник китайського "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес, чий оклад становить 38 млн євро в рік. Після нього в цьому списку йдуть: Неймар ("Парі Сен-Жермен", 36 млн євро), Кріштіану Роналду ("Реал", 34 млн євро), Оскар ("Шанхай СІПГ", 24 млн євро), Гарет Бейл ("Реал ", 23 млн євро), Есекьель Лавессі ("Хебей Чайна Фортуна", 22 млн євро), Халк ("Шанхай СІПГ", 20 млн євро), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 17 млн ​​євро), Граціано Пелле ("Шаньдун Лунен", 15 млн євро).

