ОАЕ завершили процедури щодо безвізу з Україною, - МЗС

Об'єднані Арабські Емірати завершили внутрішньодержавні процедури щодо запровадження безвізового режиму з Україною

Про це глава МЗС Павло Клімкін заявив під час VIII Національного експертного форуму "Україна: у прагненні до рівноваги" у Києві передає "Європейська правда".

"Я отримав повідомлення, що Арабські Емірати закінчили внутрішньодержавні процедури. Тож це запускаємо", - відзначив міністр закордонних справ.

Як відомо, Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим, який може набути чинності вже у грудні.

Відповідний меморандум було підписано за результатами переговорів Петра Порошенка та прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашид Аль Мактума.

Клімкін також повідомив, що зараз Україна веде переговори щодо безвізу або візового спрощення із понад 20 країнами. За його словами, за два роки або навіть швидше українці зможуть їздити без віз або за спрощеною системою до близько 100 країн світу.