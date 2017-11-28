ОАЕ завершили внутрішньодержавні процедури щодо запровадження безвізу з Україною – Клімкін

Об'єднані Арабські Емірати завершили внутрішньодержавні процедури щодо завпровадження безвізового режиму з Україною. Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив 28 листопада під час форуму "Україна: у прагненні до рівноваги", передає "112 Україна".

"Цей момент щодо віз. Я отримав повідомлення від ОАЕ, що вони завершили внутрішньодержавні процедури, тож це запускаємо", – сказав він.

Клімкін також висловив переконання, що через два роки українці зможуть їздити без віз приблизно до ста країн.

"Я вважаю, що у зв'язку з тим, що ми зараз ведемо переговори щодо безвізового режиму або його спрощення із 20+ країнами, в принципі приблизно за два роки, можливо, навіть менше, українці матимуть змогу їздити і до нас будуть їздити приблизно зі ста країн", – підкреслив він.

Нагадаємо, 2 листопада Україна і Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим.