ООН: За час війни на Донбасі загинули понад 10 220 українців

У Брюсселі депутатів національних парламентів країн НАТО поінформували про людські втрати, яких зазнала Україна внаслідок агресії Росії.

Ці дані на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО озвучила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

За даними ООН, у результаті російської агресії, починаючи з 2014 року, загинули понад 10 220 українців. Зокрема, загинули 2335 українських військовослужбовців (включаючи трьох жінок).

Загинули також 137 дітей: 90 хлопчиків та 47 дівчат.

Унаслідок збиття у небі над Донбасом російським зенітно-ракетним комплексом "Бук" цивільного літака рейсу МН17 загинули 298 громадян інших країн, включаючи 80 дітей.

Отримали поранення більше 8390 українських військовослужбовців, серед яких 24 жінки.

В Україні вдовами стали 1374 жінки та 2190 втратили своїх синів.

За даними ОБСЄ, зафіксовано 1200 випадків підривів на мінах, у результаті чого постраждали 403 цивільні особи та покалічено 68 дітей.

Близько 1,5 млн осіб стали вимушеними переселеними особами. Серед них – 676 тис. жінок та 248 тис. дітей.

Нині 162 українця утримуються заручниками на непідконтрольних територіях у Донецькій і Луганській областях. Серед них - 10 жінок та 6 підлітків.

Зниклими безвісті на Донбасі вважаються 403 людини.

Ще 16 громадян України стали політичними в’язнями та протиправно утримуються на території Росії.

За політичні погляди та невизнання окупованої території Криму російською кремлівський режим затримав 53 кримських татар.

Нагадаємо, що 200 тисяч мешканців Донбасу пережили в середньому по 47 обстрілів на день.