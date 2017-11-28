Парубій виключив вплив "розборок" в ОРДЛО на законопроект про визнання РФ агресором

Голова Верховної Ради Андрій Парубій виключає вплив ситуації у «ЛНР» і «ДНР» на прийняття законопроекту, яким пропонується визнати Росію країною-агресором.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Без сумніву, ці розбірки мають під собою і кримінальний, і економічний характер, але також використовуються Москвою для збільшення свого контролю над тимчасово окупованими територіями. Але, наголошую ще раз, жодною мірою вони не можуть вплинути на рішення українського парламенту, на наше визначення тих територій окупованими і на визначення Росії країною-агресором», - зазначив Парубій.

Також він наголосив, що з'ясування стосунків «між банд-угрупованнями, які діють на території, що тимчасово не контролюється українською владою», жодним чином не можуть вплинути на законодавчі ініціативи українського парламенту в цілому.

Нагадаємо, що ВР 7 грудня може розглянути проект держбюджету на 2018 рік.