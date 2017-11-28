Пентагон заявив про спробу Росії перехопити літак США над Чорним морем

Минулої суботи російський винищувач Су-30 здійснив "небезпечне" перехоплення розвідувального літака P-8A Poseidon ВВС США. Про це з посиланням на представника Пентагону повідомляє CNN.

"Американський літак виконував завдання в міжнародному повітряному просторі і не допускав дій, які могли б спровокувати таку поведінку російської сторони", - заявила представник Пентагону Мішель Балданза.

За її словами, дії російського винищувача кваліфіковані як небезпечні в зв'язку з тим, що він перетнув курс американського літака справа наліво, внаслідок маневру Poseidon потрапив у форсажний струмінь російського літака. Американський літак змушений був зійти з курсу "з 15-градусним креном за потужної турбулентності".

М.Балданза додала, що винищувач пройшов від американського літака на відстані близько 15 метрів.