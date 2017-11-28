Підозрюваний у справі про корупцію китайський генерал покінчив життя самогубством

Генерал Чжан Ян, колишній керівник потужного відділу політичної роботи Центральної військової комісії, покінчив життя самогубством. Про це сьогодні повідомили китайські державні ЗМІ, пише South China Morning Post.

"Минулого тижня генерал Чжан Ян, колишній керівник впливового департаменту політичної роботи Центральної військової ради, покінчив життя самогубством", - йдеться у повідомленні.

Військовий вкоротив собі віку, щоб уникнути покарання. Це сталося 23 листопада у нього вдома, передає Укрінформ.

Чжан Ян підозрювався у серйозних дисциплінарних порушеннях, зокрема у корупції. За версією слідчих, генерал був тісно пов'язаний з корупційними схемами двох колишніх заступників голови ЦВР КНР - Го Босюна і Сюй Цайхоу. Перший був засуджений до довічного ув'язнення за хабарництво і зловживання службовим становищем, другий помер під час слідства.

З'ясувалося, що Чжан Ян володів великою кількістю майна невідомого походження. Слідчі пов'язують це з тим, що він брав хабарі.