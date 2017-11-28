Північна Корея провела новий запуск балістичної ракети

28 листопада, 2017 - 21:25
Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети, передає ЄП.
Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на Генштаб Південної Кореї.
Як зазначається, запуск відбувся у східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.
Військові поки не визначили, якого типу ракета була запущена.
Зараз військові Південної Кореї уточнюють інформацію щодо запуску разом з колегами зі США.
Нагадаємо, що КНДР готується до запуску нових балістичних ракет.
Джерело: Європейська правда