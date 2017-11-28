Північна Корея провела новий запуск балістичної ракети

Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети, передає ЄП.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на Генштаб Південної Кореї.

Як зазначається, запуск відбувся у східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

Військові поки не визначили, якого типу ракета була запущена.

Зараз військові Південної Кореї уточнюють інформацію щодо запуску разом з колегами зі США.

Нагадаємо, що КНДР готується до запуску нових балістичних ракет.