Порошенко звільнив одного із членів Нацкомісії у сфері енергетики та компослуг

Президент Петро Порошенко звільнив члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Бориса Циганенка.

Про це повідомили у прес-службі президента.

"Звільнити Циганенка Бориса Володимировича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - йдеться в указі.

Нагадаємо Нацкомісії регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг заблокована. НКРЕКУ не змогла зібратися вже три рази через відсутність кворуму.

Причиною був вихід Бориса Циганенка на лікарняний. У зв'язку з цим, у комісії немає кворуму для прийняття рішень.

Пізніше стало відомо про те, що глава НКРЕКУ Дмитро Вовк звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана з проханням зупинити ротацію членів НКРЕКУ, щоб люди не йшли, поки не призначать нових.