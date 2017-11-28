Посольство РФ проводить операції з нерухомістю в ОРДЛО, - ЗМІ

Посольство Росії в Києві проводить операції з нерухомістю на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей України. В обхід українського законодавства і міжнародних угод російські дипломати оформляють документи на житло, яке залишилося на підконтрольній терористам території, повідомляє ТСН.

Викрити цю махінацію журналістам допомогла переселенка з Луганська на ім'я Галина. Жінка хотіла продати свою квартиру на окупованій території і кілька разів зверталася до ріелторів, однак ті відправили її в посольство РФ, де нібито видають довіреності, які є чинними на підконтрольній терористам території.

Для оформлення довіреності потрібно попередньо записатися на прийом в російське посольство, місяць чекати, поки працівники перевірять дані, і лише потім, після дзвінка, йти на зустріч.

Відзняти прийом в дипустанові Галині вдалося на камеру мобільного телефону. Очевидно, подібна ситуація не поодинока, бо буквально перед нею чоловік оформляв довіреність на продаж житла в Донецьку.

У МЗС України, коментуючи ситуацію, заявили, що РФ що порушила відразу кілька статей Віденської конвенції.

"Керуючись статтею 55-й цієї конвенції, повинні відмітити, що консульська посадова особа в країні акредитації має дотримуватися законодавства країни перебування - по-перше. І друге - не втручатися у внутрішні справи країни перебування. Це категорично неприйнятно. Це ще раз підтверджує присутність РФ на тимчасово окупованих територіях", - підкреслив керівник управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

У МЗС України також попередили, що угоди, укладені в зоні АТО на підставі таких документів, не будуть визнані українським законодавством.

Нагадаємо, за добу бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО, поранений 1 військовий.