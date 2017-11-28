Поставки американської зброї в Україну не призведуть до ескалації конфлікту на Донбасі, - Волкер

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер не думає, що поставки американського озброєння в Україну приведуть до ескалації конфлікту на Донбасі.

Він зазначив, що українська армія захищає "свої території і населення від агресора" й тому співпраця США та України у військовій сфері має тривати, передає Інтерфакс-Україна.

"США здійснюють взаємодію з питань оборони та співпрацюють з продажу зброї із десятками країн по всьому світу. І я не бачу ніяких причин, чому Україна повинна бути особливим випадком, і чому ми не повинні вести себе з ними аналогічно, особливо з огляду на те, що вони активно намагаються захищати свою територію ", - заявив Волкер.