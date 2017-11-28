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Принц Гаррі і Меган Маркл одружаться у травні

28 листопада, 2017 - 20:32
Фото Reuters

Весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбудеться у травні 2018 року, повідомляє BBC.

Пара обвінчається в каплиці Святого Георгія. Саме ж весілля відбудеться в Віндзорському замку.

Зазначається, що королівська родина повністю оплатить весілля, включаючи супровід церемонії, музику, квіти і прийом.

Крім того, Меган Маркл прийме хрещення має намір стати громадянкою Великої Британії у наступні роки.

Нагадаємо, що принц Гаррі заручився з актрисою Меган Маркл.

Джерело: День
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