Принц Гаррі і Меган Маркл одружаться у травні

28 листопада, 2017 - 20:32
Весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбудеться у травні 2018 року, повідомляє BBC.
Пара обвінчається в каплиці Святого Георгія. Саме ж весілля відбудеться в Віндзорському замку.
Зазначається, що королівська родина повністю оплатить весілля, включаючи супровід церемонії, музику, квіти і прийом.
Крім того, Меган Маркл прийме хрещення має намір стати громадянкою Великої Британії у наступні роки.
Нагадаємо, що принц Гаррі заручився з актрисою Меган Маркл.
Джерело: День