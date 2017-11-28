РФ веде цілеспрямовану роботу по фальсифікації виборів президента в 2019 році в Україні, - СБУ

Російська Федерація веде цілеспрямовану роботу по фальсифікації виборів президента в 2019 році в Україні. Про це під час 8-го "Національного експертного форуму", заявив Віктор Кононенко, заступник голови СБУ, передає "112 Україна".

"На сьогоднішній день основна загроза - це підрив ситуації з середини. Те, що ми бачимо, основні спрямування російських спецслужб зараз йдуть всередину країни. Уже ніхто не вірить в швидку і блискавичну війну, всі наші противники розраховують на те, що владу можна поміняти зсередини шляхом підкупу, шляхом домовленостей, шляхом інших речей і йде цілеспрямована робота - підготовка до виборів 2019 року", - прокоментували в СБУ.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив, що ситуація, яка на сьогодні склалася на сході України, повністю контрольована військовими.