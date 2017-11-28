Росія стягує війська до кордону з Україною, - РНБО

Загроза широкомасштабної наступальної операції з боку РФ залишається.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко під час VIIІ Національного Експертного Форуму "Україна: у прагненні до рівноваги", повідомляє Укрінформ.

"Попри величезні досягнення наших Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки у стримуванні російської агресії, чинник російської широкомасштабної операції залишається актуальним. Якщо росіяни не зможуть добитися успіху у спосіб дестабілізаційної кампанії, то вони можуть повернутися до широкомасштабної військової агресії", - сказав Литвиненко.

Заступник секретаря РНБО вказав на те, що російське військове командування розгортає все більше сил та засобів поблизу кордону з Україною.

"І тут слід сказати про дві нові розгорнуті армії - 8 армію та 20 загальновійськову армію. Тут слід сказати про три нові створені дивізії - 150, 3, 144, а також дивізію, яка створюється в Ханкалі на Кавказі. Тут слід сказати про швидке переозброєння повітряних армій Південного і Західного округів, куди надходять нові літаки. Тут слід сказати про стрімке розгортання угруповання в окупованому українському Криму", - заявив Литвиненко.

Він підкреслив, що Росія дуже сильно працює над розвитком своїх військових потужностей. "Західні санкції зробили надзвичайно багато, вони обмежили нові дуже серйозні російські програми, такі як програма створення нового літака, нового винищувача 5 покоління, нового танку "Армата", нової бронеплатформи. Але грошей на модернізацію та розгортання підрозділів біля кордонів України в росіян багато. І те, що це робиться на системній основі, довели навчання "Захід-2017", - зазначив заступник секретаря РНБО.