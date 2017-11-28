Серію гравюр Пікассо продали на аукціоні за 1,9 млн євро

Серію гравюр авторства Пабло Пікассо продали на аукціоні в Парижі за 1,9 млн євро.

Продана серія включає 100 гравюр, створених ним у 1930-37-х роках на замовлення Амбруаза Воллара, який був першим агентом з продажу його творів у Парижі. Покупцем став неназваний колекціонер зі США, повідомляє Укрінформ.

«Це один із найвідоміших творів цього гіганта мистецтва ХХ століття», - зазначили організатори аукціону Ader Nordmann.

Загалом Воллар надрукував і продав 310 примірників цієї серії гравюр, в 2011 році одну серію придбав Британський музей за 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Усього на аукціоні Ader Nordmann було виставлено 622 лоти, які викупили за 3,32 млн євро.

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