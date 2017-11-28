Шахісти Музичук і Іванчук перемогли на міжнародному турнірі в Румунії

Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук впевнено перемогли у свої номінаціях на міжнародному турнірі "11 Kings Tournament Romgaz", який приймала Румунія, повідомляють на Facebook-сторінці спільноти "Українські шахи".

У чоловічому і жіночому змаганнях по 4 учасники грали у два кола. Іванчук набрав 4 очка із 6-ти можливих, Музичук - 4,5 очка.

Відзначимо, що Іванчук залишив позаду екс-претендента на світову корону - екс-українця Сергія Карякіна, який наразі виступає під прапором РФ.

Нагадаємо, раніше українка Музичук стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів.