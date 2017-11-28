Штраф за незаконну вирубку ялинок напередодні Нового року становитиме до 1852 грн, - ДАЛС

Штраф за незаконну вирубку ялин напередодні Нового року та Різдва становитиме від 399 до 1852 гривень у залежності від завданої шкоди. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів.

Відповідно до додатку 1 до постанови Кабміну від 23.07.2008 № 665 відшкодовується шкода за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року в грудні-січні. Розмір штрафу залежить від діаметра зрізаного дерева та становить від 399,27 грн до 1806,24 грн.

Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного вирубування хвойних дерев у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (постанова КМУ від 24.07.2013 № 541) складає від 246 грн до 1122 грн. За вирубку хвойних дерев у межах міст та інших населених пунктів від 1152 грн до 1852 грн, передає УНН.

Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення лісопорушники сплачують ще й штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн), а посадові особи від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів (119-204 грн).

Статтею 246 Кримінального кодексу України “Незаконна порубка лісу” визначено, що незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах — карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 грн) доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.