Спалахи африканської чуми свиней зафіксували на Донеччині

В особистому підсобному господарстві Маріуполя Донецької області зареєстровано захворювання та загибель свиней. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Дніпропетровській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини (м. Дніпро) 23.11.2017 встановлено діагноз - африканська чума свиней (АЧС) (звіт про результати дослідження № 001307 п.м./17 від 23.11.2017)", - йдеться у повідомленні.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Краматорській міській раді, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Нагадаємо, у жовтні спалах АЧС зареєстрували на Тернопільщині.