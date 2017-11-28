Спецназ ЗСУ може приєднатися до військ швидкого реагування НАТО

Військовий представник України в НАТО зауважив, що спецслужби українських військ можуть увійти до Сил швидкого реагування НАТО у 2020 році.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова української делегації в ПА НАТО Ірина Фріз.

Вона зазначила, що цю інформацію повідомив військовий представник України в НАТО, генерал-лейтенант Володимир Аскаров. Він наголосив, що у 2020 році військові спеціальних операцій ЗСУ можуть увійти до сил швидкого реагування НАТО.

"Представники Альянсу також зазначають прогрес у розвику ССпО ЗСУ. Маю надію, що ми збережемо темпи розвитку, що дозволить за 2 роки інтегрувати цей рід сил до оперативних сил Альянсу", - підсумувала Фріз.