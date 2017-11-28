США підготують додатковий санкційний список проти РФ, - МЗС

Міністерство фінансів США наприкінці січня 2018 року підготує новий санкційний список проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "РБК-Україна".

Він зауважив, що американський закон про додаткові санкції є дуже важливим, оскільки цей документ розширює не лише список, а й саму логіку цих обмежень.

"Наприкінці січня повинен бути підготовлений Міністерством фінансів США за допомогою всіх американських інституцій відповідний список... Цей список буде вагомим важелем тиску на Росію", - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, що Україна та США працюють над передачею окупованого Донбасу під міжнародний контроль.