Стелла Маккартні отримає нагороду The Fashion Awards за інновації в індустрії моди

4 грудня в лондонському Альберт-холі відбудеться церемонія вручення The Fashion Awards. Цьогоріч дизайнер Стела Маккартні отримає спеціальну нагороду від Британської модної рада (BFC) за досягнення в сфері інновацій, пише НВ.

Нагорода за інновації в моді буде вручатися вперше і вже відомо, що її отримає володарка Ордена Британської імперії за досягнення в моді Стелла Маккартні.

"Я пишаюся тим, що отримаю цю премію. І найбільш я пишаюся тим, що ця премія вперше буде представлена в межах Fashion Awards. Сподіваюся, як перший володар я зможу надихнути інші дизайнерські будинки", - прокоментувала дизайнер майбутнє вручення.

Стелла Маккартні - вегетаріанка і підтримує захист тварин. З моменту заснування її бренду в 2001 році не використовує натуральну шкіру та хутро в своїх колекціях.

У червні 2017 року Маккартні підписала довгостроковий договір з компанією Parley for the Oceans, яка займається захистом океанічної природи, згідно з яким її бренд буде виготовляти тканини з переробленого океанічного сміття.