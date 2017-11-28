Телеканал "112 Україна" святкує своє чотириріччя

4 роки телеканал «112 Україна» в прямому ефірі переносить глядача в епіцентр головних подій України та світу. Телеканал посів лідерські позиції, і, попри те, що ніша новинних мовників розвивається, і в ній з'являються нові гравці, він утримує свої позиції. З 14 телеканалів, які здійснюють мовлення в новинному форматі, глядач продовжує вибирати «112 Україна», підтверджуючи його статус.

«Дуже складно стати найкращим, але ще складніше утримувати лідерські позиції. Щодня зростають стандарти до себе, тим більше, коли з'являються нові телеканали, і ти розумієш, що в тебе немає права на помилку. Ми прагнемо бути першими не тільки за формою, нам важливий зміст - те, що ми несемо людям. І робимо все для того, щоб по головні новини і значущу для суспільства інформацію люди зверталися саме до нас», - зазначає директор телеканалу «112 Україна» Юрій Будяк.

Телеканал стартував 28 листопада о 10:00. Його відкрив ефір з ведучими Віолетою Триковою і Василем Головановим, а перший випуск новин провела Тетяна Хмельницька.

За підсумками 4 років ефіру «112 Україна» - лідер серед інформаційних мовників і входить до ТОП-10 загальнонаціональних каналів країни. Він визнаний найкращим новинним каналом 2016 року в рамках незалежного щорічного конкурсу торговельних марок "Фаворити Успіху 2016". А щодня з нього черпають інформацію понад 3 мільйони 330 тисяч глядачів. Інформаційне агентство 112.ua - в десятці найкращих інтернет-ЗМІ України.

Щодня телеканал здійснює мовлення мінімум 18,5 годин у прямому ефірі - рекордний показник для України - і в цьому він наближається до світових лідерів ринку новин. Але в моменти, коли в нашій країні та світі відбувається щось резонансне, телеканал швидко реагує, переформатовує свою ефірну сітку у бік висвітлення цих подій, і веде трансляції стільки, скільки цього вимагає картина дня. Так, за 4-й рік свого мовлення «112 Україна» провів масштабний спецпроект, присвячений інавгурації президента США Дональда Трампа; «Великий Великодній спецпроект»; «Французька весна», приурочений до виборів глави держави у Франції; «Велика зустріч», в якому висвітлював зустрічі президентів України та США; спецпроект, присвячений безвізу - в ньому журналісти «112 Україна» стали першопрохідцями і на власному досвіді перевірили дію безвіза для українських громадян, а також в день вибуху складів у Вінниці телеканал провів телемарафон.

Журналісти «112 Україна» працюють в гарячих точках, і вирушають туди, звідки інші їдуть. Зокрема, знімальна група телеканалу стала єдиною в Україні, яка висвітлювала найпотужніший за останні 10 років ураган в Атлантиці.

Телеканал швидко реагує на події і водночас постійно працює над програмною сіткою. Тільки за останній рік в ефірі «112 Україна» з'явилося 9 нових проектів: «Кеш-тест», «Гордон» з ведучим Дмитром Гордоном, «Хто кому Рабінович», 112 International Insight, «Бацман», «Гозман» за участю російського опозиціонера Леоніда Гозмана, «Голос народу», а також спільно з Радіо свобода - програми «Завтра» і «Донбас. Реалії».

«112 Україна» успішно розвивається і в напрямку документальних фільмів. В ефір вийшло 26 стрічок на актуальні теми останніх років, авторами яких стали ведучі та журналісти каналу. А сьогодні - в день свого 4-річчя – лідер інформаційного мовлення представить фільм про команду 112. Розповість, як вона формувалася, росла і гартувалася подіями. Як телеканал впливає на сучасну українську журналістику, задає тренди. І в цілому про те, що завжди залишається за кадром, але хочеться показати глядачеві.

«112 Україна» належать багато ноу-хау в галузі телевізійних технологій. Наприклад, він став першим, хто здійснив зйомку в прямому ефірі і трансляцію під водою. 19 січня на Водохреще телеканал транслював купання в ополонці. Знімальне устаткування в процесі зйомок занурювалось у воду одночасно з тими, хто ризикнув скупатися.

Не можна не відзначити 2 цікаві рекорди, які належать «112 Україна»: найбільша інсталяція мікрофона в Україні і найбільший QR-код на даху. Є ще один - незареєстрований - який навряд чи найближчим часом зможе побити будь-який з телеканалів України - Нацрада відмовила «112 Україна» в переоформленні ліцензії вже 27 разів. Попри це, канал залишається лідером новинного ефіру.

З першого дня телеканал робить все, щоб глядач 24 години на добу мав доступ до найбільш оперативної і об'єктивної інформації про події, які впливають на його життя, міг самостійно оцінювати побачене і формувати свою думку. І це те, що насамперед визначає любов глядача і успіх телеканалу!