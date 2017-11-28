Тіллерсон: США влаштує лише повне відновлення суверенітету України

Офіційний Вашингтон не сприйматиме жодних рішень щодо російсько-українського конфлікту, які не призведуть до повного відновлення суверенітету й цілісності України.

З такою заявою виступив у вівторок у Вашингтоні державний секретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи в Центрі Вілсона на тему союзу США і Європи, повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати визнають, що війні в Україні, де люди досі гинуть щодня, має бути покладений край. Ми неодноразово закликали Росію стати на шлях миру, виконавши її зобов'язання, визначені Мінськими домовленостями. Будь-яке рішення щодо цієї війни, яке не приведе до повної незалежності, суверенітету й територіальної цілісної України, є неприйнятним", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства США.

Тіллерсон підкреслив, що Сполучені Штати і Європа "стоять пліч-о-пліч з 2014 у протистоянні російській агресії", запроваджуючи скоординовану політику санкцій.

Він заявив, що трансатлантична спільнота не миритиметься з порушеннями Росією міжнародного права. "Ми сподіваємось, що Росія зробить кроки до відновлення повного суверенітету й територіальної цілісності України, а також виконає в повному обсязі свої зобов'язання відповідно до "Мінська", дозволивши нам розпочати процес відновлення нормальних відносин", - зауважив глава Держдепу.

Водночас він підкреслив, що політика санкцій США стосовно Росії залишається незмінною.

"Я чітко заявляю: санкції, пов'язані з Мінськими домовленостями, залишатимуться чинними, поки Росія не змінить свої дії, що призвели до їх запровадження", - наголосив державний секретар США.

Нагадаємо, що Україна та США працюють над передачею окупованого Донбасу під міжнародний контроль