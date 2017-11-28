У Британії двоповерховий автобус перетворили на притулок для безхатченків

Лідери благодійної групи The Rucksack Project з Портсмута здійснили проект з переоснащення списаного двоповерхового автобуса в притулок для бездомних. З близьким настанням холодів ідея проекту все більше актуалізується.

Ініціаторам вдалося забрати двоповерховий автобус, призначений для брухту, і перетворити його в будинок на колесах, пише boredpanda.

Для здійснення задуму їм знадобилося 8 місяців і 8 тисяч доларів. Автобус був оснащений 12 двоярусними ліжками і вітальнею, він також обладнаний міні-кухнею.

Нагадаємо, у Львові вже 5 років діє Майстерня добрих справ для безхатченків.