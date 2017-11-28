У Чернівцях відкрили "офіційний пам’ятник корупції"

На головній вулиці середмістя Чернівців – на пішохідній вул. ім. О. Кобилянської – відомий митець Анатолій Федірко відкрив сьогодні, мабуть, перший в Україні пам’ятник невідомому корупціонерові. Пам’ятник – це встановлена на металевій платформі-каркасі велика монета з пластику, розфарбованого під метал. З одного її боку зображення крейцера часів австрійської імператриці Марії-Терезії з її профілем, з іншого – американський долар. Біля монет прилаштовано руки: одна, яка дає, і дві, що беруть.

«Якщо у XVIII столітті Марія-Терезія через ділову угоду з воюючими у той час між собою Османами й Росією (фактично, через хабар, який, завдячуючи її мудрості, виявився благом) перетворила Буковину і зокрема Чернівці на квітучу Європу, то сьогоднішні корупціонери роблять цю Європу диким краєм», – ділився думками під час імпрези А. Федірко.

«Символічні пам’ятники Федірка мають ту особливість, що герої, яким їх присвячено, швидко йдуть у небуття, як сталося, наприклад, із Віктором Януковичем та іншими діячами. Тому є велике сподівання, що так само незабаром з української політики, ділового життя та й з усіх інших сфер зникне корупція», – додає підприємець-меценат Олексій Попович.

Попри те, що пам’ятник невідомому корупціонерові має коліщата (корупція ж бо скрізь, а не на одному місці), наразі він надійно закріплений і має стати однією з цікавинок Чернівців. Власне, уже став, оскільки з охотою «ручкаються» з ним як чернівчани, так і гості міста.

Анна ГАРГАЛЯ, Чернівці, фото автора