У Чорному морі румунська берегова охорона врятувала 60 мігрантів

Румунська берегова охорона врятувала 60 мігрантів на борту турецького корабля у Чорному морі, що надіслав сигнал біди. Про це повідомляє The Associated Press.

За даними берегової охорони, судно було виявлено на відстані приблизно 35 кілометрів від берега вранці у вівторок.

Повідомляється, що берегова охорона відправила два судна до території, звідки надійшов сигнал біди, та супроводила судно до румунського порту Констанца.

Наразі немає інформації про екіпаж судна та національність мігрантів. Міграція до Румунії збільшилась цього року, оскільки інші маршрути до берегів Європи були закриті.

Нагадаємо, голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер шокований тим, в яких умовах утримуються біженці в Лівії.