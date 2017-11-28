У галереї "Лавра" 2 грудня пройде благодійний аукціон збору коштів на лікування Дарини Кравченко

2 грудня в Київській муніципальній галереї мистецтв «Лавра» пройде благодійний аукціон «Мистецтво заради життя», покликаний зібрати кошти на лікування онкохворої дівчини Дарини Кравченко.

Як зазначають організатори, на аукціоні будуть представлені близько 100 творів мистецтва заслужених та молодих художників, скульпторів, фотографів зі всієї України.

У вересні 2017 року з'явилася ідея зібрати роботи українських митців для подальшого їх продажу, а виручені гроші передати Дарині Кравченко - молодому архітектору і художнику, яка зараз бореться з рецидивом раку (лімфома Ходжкіна). Вперше цей діагноз у неї виявили в 2007 році, тоді в неї була 4 стадія, остання. Після тривалого і складного лікування дівчина поборола хворобу. Але після 10 років ремісії у Дарини знову діагностували той же діагноз. На лікування їй потрібно зібрати 250 тисяч евро. З цією метою було вирішено організувати продаж об'єктів мистецтва в галереї «Лавра».

На аукціоні будуть представлені роботи таких відомих діячів мистецтва, як Іван Семесюк (художник, один із засновників Жлоб-Арту), Оксана Стратійчук (художниця, графік), Саша Маслов (фотограф TheNewYorkTimes), Apl315(Forbes включив одеського художника в ТОП-10 найперспективніших українських художників у віці до 35 років), Марія Прошковська (художниця, фіналіст конкурсу МУХі 2017), Ірина Джуль (фотохудожник), Ірина Озаринська, Анатолій Кім, Анастасія Барська, Святослав Базюкта багато інших.

Організатори додають, що серед запрошених гостей - відомі українські художники, скульптори,зірки шоу-бізнесу, бізнесмени та депутати. Початок аукціону буде о 16:00.