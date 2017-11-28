У Києві 40% маршруток возять пасажирів нелегально, - КМДА

Київська міська державна адміністрація після перевірки перевізників заявила про незаконність роботи 40% маршрутних таксі в столиці. Про це йдеться в результатах аудиту ефективності оцінки функціонування в департаменті транспортної інфраструктури системи внутрішнього контролю процесу "Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування", передають "Українські Новини".

Зокрема, зазначено, що станом на середину листопада відсутні законні підстави на обслуговування перевізниками в режимі маршрутного таксі 40% маршрутів (67 із 166 існуючих).

З них по 11 маршрутах у зв'язку з прийняттям рішень департаменту транспортної інфраструктури про закриття даних маршрутів і 56 маршрутах (37% з 155 відкритих) у зв'язку з закінченням термінів дії договорів.

Відзначається, що в деяких випадках термін дії договорів закінчився 6-9 років тому.

В ході аудиту виявлено, що департаментом не проводиться перевірка наданої перевізниками інформації про наявність працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів та проводять щоденний огляд стану здоров'я водія і якості автобусів.