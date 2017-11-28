У Міносвіти розповіли про особливості вступу до технікумів і коледжів у 2018 році

Подача заяв на вступ до коледжів та технікумів на базі 11 класів в 2018 році відбуватиметься в електронному вигляді.

Як розповіли в прес-службі Міносвіти, абітурієнтам потрібно буде створити електронні кабінети і через них подати заяви, попередньо завантаживши необхідні документи.

Будуть прийматися сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 і 2018 років, крім сертифікатів з іноземних мов, які повинні бути тільки 2018 року.

Подати заяви в паперовій формі зможуть тільки ті,, хто має право на пільги, у кого є розбіжності в ПІБ, даті народження, полі або громадянстві в атестаті і сертифікаті ЗНО. Також в паперовому вигляді подаються іноземні документи про повну загальну середню освіту або атестати, видані до введення фотополімерних технологій їх виготовлення.

Ще однією підставою може бути неможливість зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії.

Вступники на основі 11-ти класів зможуть реєструвати електронні кабінети і завантажувати в них документи з 2 липня, а подавати заяви - з 12 липня. Реєстрація триватиме до 18:00 25 липня, а подача заяв - до 1 серпня для вступників на основі співбесіди, іспитів або творчих конкурсів. До 8 серпня заяви можуть подати ті, хто вступає на основі сертифікатів ЗНО.

Рейтингові списки будуть оприлюднені не пізніше 9 серпня, а зарахування на місця держзамовлення на основі співбесіди - не пізніше 8 серпня або 14 серпня відповідно.

Ще однією новацією 2018 року для вступу на молодшого спеціаліста буде дві форми заяв на участь в конкурсі. Вступник зможе одразу вказати побажання вчитися на бюджетному або контрактному місці.